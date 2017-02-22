Сеул вещает об убийстве Ким Чен Нама из громкоговорителей на границе с КНДР

Южная Корея начала вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, чтобы оповестить жителей Северной Кореи об убийстве брата Ким Чен Ына - Ким Чен Нама. Об этом сообщает RT cо ссылкой на Yonhap.

"Мы организовали вещание через 34 громкоговорителя вдоль межкорейской границы, чтобы проинформировать северокорейских солдат и граждан о том, что их лидер Ким Чен Ын стоит за убийством своего старшего брата", - говорится в сообщении военных.

Как передаёт агентство, таким образом Южная Корея намерена показать соседям "жестокость их правителя".

Ранее стало известно, что Южная Корея призывает привести КНДР к ответу в связи с убийством Ким Чен Нама.

Сообщалось, что правительство Южной Кореи полагает, что за смертью Ким Чен Нама стоят власти КНДР.