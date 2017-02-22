Правозащитники требуют, чтобы главный муфтий вернул зарплату за 3 года

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Родион Решетов

Правозащитники подали иск в Свердловский суд Бишкека на главного муфтия Кыргызстана. Об этом они заявили сегодня, 22 февраля, на пресс-конференции.

По их словам, нынешний глава ДУМК незаконно занимает свою должность. В доказательство они предоставляют документ, в котором говорится, что главный муфтий Максат ажы Токтомушев не имеет высшего духовного образования.

"Нынешний муфтий готовится в очередной раз выставлять свою кандидатуру на пост главы управления. Он три года возглавлял управление без диплома. А в уставе написано, что муфтий должен иметь два высших образования - духовное и светское. Духовного у него нет, поэтому и подаем в суд, чтобы восторжествовала справедливость", - сказал правозащитник Аким Токталиев.

Как отметили правозащитники, муфтий получил духовное образование в Пакистане в несертифицированном и негосударственном медресе.

Поэтому они требуют, чтобы он вернул всю полученную зарплату за три года, а также просят признать все его постановления и приказы незаконными.

URL: http://www.vb.kg/355801
Теги:
муфтият, ДУМК
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Комментарии
Барак уБАМа
22.02.2017, 13:04
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У этих " правозащитников" нету мозгов и самое главное имана.

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