Тройное убийство в Киргшелке. Журналиста просят исключить из зала суда

Сегодня, 22 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу об убийстве трёх женщин в селе Киргшелк Чуйской области.

В ходе процесса защита подсудимых заявила ходатайство об исключении из-зала суда корреспондента газет "Для вас", "Чуйские известия" и "Мегаполис" Элины Федько. По словам адвоката Али Магеева, журналист оклеветала одного из подсудимых.

"Она не вправе была судить. Для этого есть суд. Ее цитата "Яблоко от яблони недалеко падает" не доказана. В материале журналист ссылается на то, что отец Эльдара Белоусова осужден за убийство, и сын такой же. Но это не так", - сказал Магеев.

В свою очередь другой адвокат Анара Кыштобаева заявила ходатайство о приобщении к материалам дела всех проведенных экспертиз. В частности, судебно-психиатрической и судебно-медицинской. Они, по ее словам, доказывают, что все показания были даны под пытками со стороны сокамерников и следователей.

"Центр по предупреждению пыток подтвердил, что сотрудники ОВД Ысык-Атинского района применяли пытки. Имеется справка и с Госслужбы исполнения наказания. Экспертизы подтвердили легкий вред здоровью подсудимых", - сказала Кыштобаева.

Адвокат напомнила, что во время избрания меры пресечения Лебедев потерял сознание, после был выставлен диагноз "Судорожный синдром", что является последствием избиения.

Адвокаты и подсудимые поддержали ее.

В части ходатайства об исключении журналиста гособвинитель Гульнара Акимбаева заявила, что статью можно обжаловать в соответствующем порядке. Председательствующий судья Эрнис Уулу Айбек решил, что изучит газету и вынесет решение на следующем заседании.

В части ходатайства по приобщению к материалам дела экспертиз о пытках, гособвинитель заявила, что по заявлениям о применении пыток была проведена проверка и было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Гособвинитель Бакыт Доктурбеков в свою очередь заявил ходатайство о приобщении к материалам дела диск с отчетами телефонных переговоров подсудимых.

Однако некоторые представители защиты отметили, что нужно изучить происхождение диска. Данный вопрос в итоге судья оставил открытым.

Напомним, 24 марта в Ысык-Атинском районе нашли тела трех женщин. Они были обнаружены со следами насильственной смерти. Две женщины являлись сестрами, с ними была дочь одной из них - молодая беременная женщина. 11 мая по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Николай Куликов, 1998 года рождения, Эльдар Белоусов, 1999 года рождения. Артему Гогину, 1996 года рождения, Илье Пудовкину, 1996 года рождения, Александру Лебедеву, 1995 года рождения, Евгению Шулику, 1995 года рождения, было предъявлено обвинение в укрывательстве и покушении на кражу.