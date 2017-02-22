Кулов: Москва и Минск не дадут экс-президентам Кыргызстана влиять на выборы

Владимир Путин и Александр Лукашенко не позволят Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву влиять на президентские выборы в Кыргызстане. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил экс-депутат парламента Феликс Кулов.

Он уверен, что свергнутые главы республики, безусловно, желают как-то повлиять на голосование и денежные средства для этого у них есть. По словам Кулова, если о вмешательстве Акаева и Бакиева в выборный процесс станет известно, то их выставят из стран, в которых они сейчас находятся.

"90% результатов выборов зависит от денег. Однако сейчас влияние будет на порядок меньше. В отношении того, будут ли влиять экс-президенты Акаев и Бакиев на процесс выборов в стране, то это возможно. Но я вам могу точно сказать, что Путин и Лукашенко не позволят влиять на нашу внутреннюю политику. Одним из главных условий их нахождения в России и Беларуси является то, что экс-президенты не будут вмешиваться в политику Кыргызстана", - сказал Кулов.