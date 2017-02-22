AI: Шансы привлечь к ответственности за июньские события свелись к нулю

Шансы на привлечение к ответственности сотрудников правоохранительных органов за крупномасштабные нарушения во время этнических столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году свелись к нулю. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 22 февраля, ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International.

Правозащитники также отмечают, что несмотря на рекомендацию Комитета ООН по правам человека об освобождении Азимжана Аскарова, суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении.

Кроме того, в докладе говорится, что хотя законопроект об уголовной ответственности за "формирование положительного отношения к нетрадиционным формам сексуальных отношений" вернули на дополнительное рассмотрение, по словам ЛГБТ-активистов, "он уже "навис над ними" и ограничивает их деятельность".

Правозащитники также отметили проведенный 11 декабря референдум о внесении изменений в Конституцию.

"Этими поправками вводятся положения о "высших государственных ценностях" и ослабляется приоритет международного права перед

национальным законодательством, закреплённый в действующей Конституции. В поправке к статье о браке и семье говорится, что семья формируется на основе союза женщины и мужчины, тогда как в нынешнем тексте Конституции нет такой формулировки", - говорится в докладе.

Amnesty International также пишет, что в республике распространены принудительные браки, семейное и прочее насилие над женщинами и девочками.

"В большинстве случаев женщины, пострадавшие от насилия, не обращались в милицию из-за стигматизации в обществе и дискриминационного отношения, а также из-за низкого уровня доверия к милиции и системе правосудия. Ввиду отсутствия экономических возможностей женщинам было трудной уйти от партнёра-обидчика и жить независимо, особенно если они хотели забрать с собой детей", - пишет AI.

Вместе с этим правозащитники отмечают, что в октябре прошлого года парламент принял закон, который вводит уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы для лиц, организующих или совершающих обряды религиозного бракосочетания в случаях, когда одному или обоим супругам ещё не исполнилось 18 лет.