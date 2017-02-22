На автодороге Бишкек - Ош в обрыв сорвался бензовоз, стояла угроза экологии

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ВБ

21 февраля в 18.40 водитель бензовоза на 120-м километре автодороги Бишкек - Ош сорвался в обрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, топливоперевозчик был загружен нефтепродуктами на НПЗ "Петролеум Джунда" в Жайылском районе Чуйской области.

Бензовоз опрокинулся возле речки Абыла. Стояла угроза загрязнения воды, которая накапливается на водозаборе, обеспечивающем живительной влагой села Жайылского района.

В 22.00 до места ДТП добрались спасатели МЧС, которые обнаружили водителя без признаков жизни. Оценив ситуацию, была дана команда отключить от водоснабжения жителей района в связи с экологической угрозой. Всю ночь работники ДЭП №9 и спецтехника вели расчистку на месте разлива нефтепродуктов.

К утру 22 февраля стало ясно, что мазут не попал в речку Абыла и местным жителям подключили питьевую воду.

Сейчас работы по очистке места ЧС продолжаются.

URL: http://www.vb.kg/355813
Теги:
дороги, ДТП, МЧС
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