Плутону могут вновь присвоить статус планеты

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Планетолог Алан Стерн и пять его коллег опубликовали манифест о новом определении планеты, основанном на геологических характеристиках небесного тела, а не на особенностях его орбиты. Если определение будет принято, статус планеты получит больше сотни небесных тел Солнечной Системы, в том числе Луна, спутник Юпитера Ганимед и спутники Сатурна Энцелад, а также многострадальный Плутон, пишет издание Популярная механика.

Причиной написания манифеста о новом определении планеты стало противоречие между широкой публикой и учёными: в тексте документа планетологи поясняют, что после того, как Плутон лишили статуса планеты, в NASA посыпались письма с вопросом: зачем вы отправляете к Плутону New Horizons, если он даже не планета?

К вопросам публики добавилось старинные противоречия между планетологами и астрофизиками. Современное определение планеты Международного астрономического союза учитывает отношение небесного тела к звезде: планетами, согласно этому определению, могут считаться только те из небесных тел, что вращаются вокруг Солнца - но ни в коем случае не спутники других небесных тел. Планетологи считают такой подход ущербным, заявляя, что классификация и изучение незвездных тел должны зависеть от геологии таких тел, а не от того, в каких отношениях они находятся с ближайшей звездой. Другие параметры планеты в старом определении - достаточная собственная гравитация для придания округлой формы, недостаточная для начала термоядерной реакциии масса и способность очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

В новом определении сохраняются только требования о массе меньше звёздной, о том, чтобы на небесном теле ни в настоящий момент, ни в прошлом не протекала термоядерная реакция и о круглой форме, созданной под действием собственной гравитации. При этом орбита тела может лежать хоть вокруг Солнца, хоть вокруг другой планеты - но не вокруг другой звезды; определение также не касается "блуждающих планет", которые не привязаны гравитацией ни к одной звезде. Под новое определение попадают многие спутники признанных сейчас восьми планет Солнечной Системы, а также Плутон.

URL: http://www.vb.kg/355814
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наука
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