Плати налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит цветы

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ВБ

По состоянию на 22 февраля Единую налоговую декларацию представили 56 тысяч 418 налогоплательщиков, в том числе 14 тыс. 180 организаций, 31 тыс. 536 индивидуальных предпринимателей и 10 тыс. 702 физических лица. Об этом сообщает ГНС КР.

Напомним, юридические лица - до 1 марта, физические лица - до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2000 сомов – для физических лиц и 5000 сомов – для юридических лиц.

Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

URL: http://www.vb.kg/355815
Теги:
ГНС, налоги
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