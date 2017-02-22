Астана вручила ноту протеста кыргызскому дипломату

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев вручил временному поверенному в делах Кыргызстана Кайнарбеку Токтомушеву дипломатическую ноту, в которой выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года президента Кыргызстана" в эфире телеканала Euronews.

В документе, врученном 21 февраля, указывается, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса "блокады и человеческих жертв". По мнению казахстанской стороны, недавнее высказывание президента Алмазбека Атамбаева свидетельствует о конъюнктурности этого заявления в текущих условиях.

Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года, такую же оценку давали многие международные структуры, отмечают в министерстве иностранных дел Казахстана. Благодаря поддержке Астаны удалось избежать "эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам", заявляет МИД.

Во вторник, 21 февраля, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова приняла посла Казахстана Айымдоса Бозжигитова, дав ему разъяснения относительно слов Атамбаева. По информации МИД Кыргызстана, Кемелова довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года, когда в связи с апрельскими событиями Казахстан перекрыл границу с Кыргызстаном и ввел ограничения. Кемелова сказала, что закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств.