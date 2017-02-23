Опрос "ВБ": Кто такой настоящий защитник Отечества?

Уже на протяжении нескольких лет перед празднованием 23 февраля поднимается вопрос: а кого поздравлять? Особенно это заметно на страницах социальных сетей. Там пестрят многочисленные посты и картинки, которые гласят: "Не служил - не празднуй". В связи с этим "ВБ" решил спросить у горожан, кто же, по их мнению, настоящий защитник Отечества.

Самый простой и редкий ответ - мужчины. Большая часть респондентов посчитала, что настоящий защитник Отечества - тот, кто в любой момент готов защитить не только себя, но и свою семью и, конечно же, государство. Защитник Отечества, как считают бишкекчане, должен отслужить в армии и быть патриотом своей страны. Многие отмечают этот праздник как дань уважения своим отцам, которые участвовали в войнах.

Кроме того, некоторые опрошенные посчитали, что настоящий защитник Отечества должен уметь обращаться с оружием. Ко всему прочему он должен быть мужественным, образованным, интеллигентным и всегда готовым положить свою жизнь на благо Родины.