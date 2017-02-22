Несколько тысяч человек вышли на марш националистов в Киеве

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Около 4-5 тысяч человек собрались на марш националистов на Майдане Незалежности в Киеве. Участники держат флаги объединений "Свобода", "Правый сектор" и партии "Национальный корпус", которую создали ветераны батальона "Азов".

Один из организаторов акции, депутат Андрей Ильенко рассказал Би-би-си, что планируется провести мирное шествие.

"Ожидаем, что все будет спокойно", - сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Он пришел на акцию вместе с заместителем главы МВД Вадимом Трояном.

В марше принимает участие много подростков, многие участники акции приехали из регионов.

Накануне депутат от "Свободы" Андрей Ильенко и представитель "Национального корпуса" Олег Петренко призвали присоединиться к "Маршу национального достоинства" в Киеве. Событие приурочили к "третьей годовщине бегства [экс-президента Украины Виктора] Януковича из Киева".

Участники акции хотят "выразить власти свою негативную позицию по поводу предательских Минских соглашений, о недопустимости выборов на оккупированных территориях, с требованием разорвать дипломатические отношения с агрессором", говорится на сайте ВО "Свобода".

"Мы проводим мирную и конструктивную акцию. Мы не хотим провокаций. Есть политические требования. Мы не собираемся устраивать балаган и беспорядок. Призываем и власть не провоцировать. Бардака не будет", - заявил Би-би-си Ильенко, отвечая на вопрос, планируют ли демонстранты штурм госучреждений.

С Майдана участники отправились маршем по аллее Небесной сотни и улице Институтской к ​​Верховной Раде.

"За три года после побега Януковича не выполнено других требований Майдана. Люстрацию провели на бумаге, убийцы не наказаны, деолигархизация не состоялась, продолжается предательская внешняя политика, продолжается торговля с оккупантом", - заявил Ильенко.

URL: http://www.vb.kg/355823
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Комментарии
Вечность
22.02.2017, 16:06

Простите, это уже Европа или будет еще хуже?

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