За столичными школьниками будет следить всевидящее око

Бишкекские школы будут обеспечены видеонаблюдением. Об этом было завялено на совещании глав административных районов, руководителей структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии г. Бишкек.

Глава столичного управления образования Сауле Мейрманова представила информацию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В целях предотвращения таких фактов 91 школа оборудована системой

видеонаблюдения. Сейчас технику устанавливают еще в трех общеобразовательных учреждениях. Таким образом, в ближайшее время все столичные школы на 100% будут оборудованы видеокамерами в целях обеспечения безопасности детей.

Ведется также работа по внешкольному досугу детей. Всего в этом году организовано около двух тысяч кружков и секций. Охват учащихся составляет 60 тыс. 496 детей. Главе управления рекомендовано усилить работу по занятию детей во внеурочное время, а также активно вести работу и по безнадзорным подросткам.