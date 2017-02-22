Бекешев: Темирлан Ормуков - мошенник, он пытался получить третью квартиру

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев объяснил причину негативной информационной кампании против него со стороны Темирлана Ормукова.

Он сообщил, что гражданин Ормуков, который активно обвиняет его в коррупции, не являясь членом общества слепых и глухих, получил квартиру в 2015 году в микрорайоне Кок-Жар.

"Вообще, в 1995 году он получил одну комнату на Фучика,16 кв. 102, как имеющий инвалидность гражданин. После, в 2009 году начали строить дом в 6-м микрорайоне для общества слепых и глухих. В это время Ормуков начал судиться с тогда занимавшим пост председателем общества Калыком Мамбетакуновым. Против этого человека Ормуков писал в разные органы, а потом каким-то образом они помирились и Мамбетакунов стал посаженным отцом Ормукова. К этому моменту Калык Мамбетакунов успел исключить Темирлана Ормукова из общества слепых и глухих. Но в 2015 году второй получает квартиру в Кок-Жаре уже не являясь членом общества слепых и глухих. При этом свою комнату на Фучика он продает еще в 2012 году. По закону новую квартиру человек с инвалидностью может получить, если у него последние пять лет не было недвижимого имущества. А Ормуков продал свою комнату в 2012 году, квартиру получает в 2015 году", - рассказал нардеп.

Продолжая, Дастан Бекешев сообщил, что в 2016 году была создана рабочая группа, которая начала проверку.

"Мне на самом деле было вообще без разницы. Моей задачей было дать объективную оценку. И Ормуков просто оказался одним из выявленных мошенников. После этого начал против меня писать куда только возможно и устраивать митинги. Таких людей нужно наказывать, так как помимо того, что он незаконно получил квартиру, еще и снимал помещение общества в аренду размером 90 кв. м за 300 сомов за квартал. Это же вообще смешная сумма. Также Ормуков пытался получить третью квартиру", - добавил нардеп.

Помимо этого, парламентарий пояснил, что в суд на Темирлана Ормукова он не подавал.

"В отношении него возбудили уголовное дело по фактам о ложном сообщении о совершении преступления и незаконном получении квартиры", - сказал он