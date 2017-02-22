Бекешев: Темирлан Ормуков - мошенник, он пытался получить третью квартиру

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Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев объяснил причину негативной информационной кампании против него со стороны Темирлана Ормукова.

Он сообщил, что гражданин Ормуков, который активно обвиняет его в коррупции, не являясь членом общества слепых и глухих, получил квартиру в 2015 году в микрорайоне Кок-Жар.

"Вообще, в 1995 году он получил одну комнату на Фучика,16 кв. 102, как имеющий инвалидность гражданин. После, в 2009 году начали строить дом в 6-м микрорайоне для общества слепых и глухих. В это время Ормуков начал судиться с тогда занимавшим пост председателем общества Калыком Мамбетакуновым. Против этого человека Ормуков писал в разные органы, а потом каким-то образом они помирились и Мамбетакунов стал посаженным отцом Ормукова. К этому моменту Калык Мамбетакунов успел исключить Темирлана Ормукова из общества слепых и глухих. Но в 2015 году второй получает квартиру в Кок-Жаре уже не являясь членом общества слепых и глухих. При этом свою комнату на Фучика он продает еще в 2012 году. По закону новую квартиру человек с инвалидностью может получить, если у него последние пять лет не было недвижимого имущества. А Ормуков продал свою комнату в 2012 году, квартиру получает в 2015 году", - рассказал нардеп.

Продолжая, Дастан Бекешев сообщил, что в 2016 году была создана рабочая группа, которая начала проверку.

"Мне на самом деле было вообще без разницы. Моей задачей было дать объективную оценку. И Ормуков просто оказался одним из выявленных мошенников. После этого начал против меня писать куда только возможно и устраивать митинги. Таких людей нужно наказывать, так как помимо того, что он незаконно получил квартиру, еще и снимал помещение общества в аренду размером 90 кв. м за 300 сомов за квартал. Это же вообще смешная сумма. Также Ормуков пытался получить третью квартиру", - добавил нардеп.

Помимо этого, парламентарий пояснил, что в суд на Темирлана Ормукова он не подавал.

"В отношении него возбудили уголовное дело по фактам о ложном сообщении о совершении преступления и незаконном получении квартиры", - сказал он

URL: http://www.vb.kg/355825
Теги:
Дастан Бекешев, мошенничество
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Комментарии
Самат Камчыбеков
22.02.2017, 16:22
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будь Ормуков без грешка, не влился бы с такой радостью в ряды "оппозиционеров". вся его оппозиционность - отстаивание личных интересов

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Дамиль Байтиков
22.02.2017, 16:27
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Самат Камчыбеков

будь Ормуков без грешка, не влился бы с такой радостью в ряды "оппозиционеров". вся его оппозиционность - отстаивание личных интересов

да вот как-то и оппозиции чести не делает, что они для своей работы "мы против власти" привлекают аж инвалидов, видать все так печально у них)

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Айбек Абылгазиев
22.02.2017, 16:28
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А кто такой этот Ормуков? Я про него ничего еще не слышал. А если он к оппозиции примкнул, так это модно же, накуролесить,наворовать, и потом прикрыться шкурой оппозиционера!!! Потом строят из себя жертв мифологических "политических" репрессий! 

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Асселим Дауренова
22.02.2017, 16:30
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Ормуков, чем-то напомнил мне Каличу Умуралиеву, та тоже нападает на всех, критикует, в общем кипиш поднимает и вот так она себе квартиры выбивает у строй.компаний и прочие ништяки

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Инна Хван
22.02.2017, 17:20
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Мда. А Ормуков строил из себя борца за справедливость, тьфу ты, везде мошенники 

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данияр Исанов
22.02.2017, 17:29
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Комментариев: 5

Асселим Дауренова

Ормуков, чем-то напомнил мне Каличу Умуралиеву, та тоже нападает на всех, критикует, в общем кипиш поднимает и вот так она себе квартиры выбивает у строй.компаний и прочие ништяки

Чему вы удивляетесь? Была у Ормукова возможность погреть руки на обществе слепых и глухих, он её не упустил. Не первый и не последний. 

Обычный мелкий мошенник.

Дастан мне тоже не нравится.  Возлагал на него большие надежды, а он как все депутаты.

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