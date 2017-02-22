Кыргызтелеком представил платформу по внедрению проекта "Безопасный город"

"Кыргызтелеком" показал на выставке Кыргызстанского информационного форума макет современного отказоустойчивого Центра обработки данных (ЦОД), отвечающего международным стандартам.

Как сообщили в "Кыргызтелекоме", ожидается, что запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых к реализации проектов, как "Безопасный город", "Электронное правительство", Система межведомственного документооборота и другие.

Экс-председатель ОНС Госагентства связи, директор Института новых медиа Сергей Макаров отметил, что это показатель того, что "Кыргызтелеком", как национальный оператор, вносит свой вклад в развитие информационных технологий в Кыргызстане. Компания продемонстрировала свою способность реализовать важные государственные заказы по внедрению новых технологий.

"Для этого есть все ресурсы, компания может стать первым и единственным на рынке хранения информационных данных", - считает он.

Отметим, Центр обработки данных или дата-центр - это специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети интернета.