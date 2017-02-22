Организаторов теракта в аэропорту Стамбула приговорили к 3342 годам тюрьмы

В Турции суд вынес обвинительный приговор в отношении 46 человек, подозревавшихся в причастности к организации и проведению террористического акта в аэропорту Стамбула летом 2016 года.

Суд принял решение наказать преступников лишением свободы общим сроком в 3342 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Milliyet.

Напомним, теракт был совершён 28 июня 2016 года. На входе, выходе и на парковке аэропорта прогремели взрывы. Погибли 45 человек, более 200 были ранены. Сообщалось о причастности к произошедшему боевиков группировки ИГИЛ.