Организаторов теракта в аэропорту Стамбула приговорили к 3342 годам тюрьмы

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В Турции суд вынес обвинительный приговор в отношении 46 человек, подозревавшихся в причастности к организации и проведению террористического акта в аэропорту Стамбула летом 2016 года.

Суд принял решение наказать преступников лишением свободы общим сроком в 3342 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Milliyet.

Напомним, теракт был совершён 28 июня 2016 года. На входе, выходе и на парковке аэропорта прогремели взрывы. Погибли 45 человек, более 200 были ранены. Сообщалось о причастности к произошедшему боевиков группировки ИГИЛ.

URL: http://www.vb.kg/355831
Теги:
суд, Турция, теракт
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