КНДР потребовала срочно освободить всех подозреваемых в гибели Ким Чен Нама

Северокорейское посольство в Малайзии призывает "немедленно освободить" трех подозреваемых в причастности к гибели старшего брата Ким Чен Ына, сообщает Росбалт.

В заявлении дипмиссии указано, что две женщины - гражданки Вьетнама и Индонезии, а также уроженец КНДР "были задержаны безосновательно", передает Reuters.

Еще четверо граждан КНДР покинули Малайзию в день убийства и укрываются теперь в Пхеньяне. Следствие также намерено допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре и сотрудника северокорейской авиакомпании.

Тем временем полиция Малайзии заявила, что зафиксировала попытки проникновения неизвестных в морг Куала-Лумпура, где находится тело погибшего Ким Чен Нама.

"Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы предприняли меры безопасности и никому не позволим проникнуть туда", - приводит The Guardian слова генинспектор полиции Малайзии Халида Абу Бакара.

Сегодня малайзийские власти планируют опубликовать итоги вскрытия тела Ким Чен Нама.

О смерти сводного брата Ким Чен Ына стало известно 14 февраля. Агентство "Ренхап" сообщало, что Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур отравили две неизвестные женщины, предположительно агенты Пхеньяна.