В полиции Малайзии выяснили, каким веществом отравили Ким Чен Нама

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Полиция Малайзии обнаружила на лице убитого Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, агент нервно-паралитического действия (VX).

Об этом сообщает RT со ссылкой на Channel News Asia. Отмечается, что вещество является химическим оружием, которое ООН классифицирует как оружие массового поражения.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства КНДР стал одним из подозреваемых в деле об убийстве Ким Чен Нама.

14 февраля полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что он был убит в аэропорту Малайзии в результате атаки двух женщин.

URL: http://www.vb.kg/355848
Теги:
Малайзия, Северная Корея, убийство
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