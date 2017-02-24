Google и Uber начали тяжбу из-за технологии беспилотного авто

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Компании, связанные с Google и Uber, могут встретиться в суде из-за обвинений в краже технологий беспилотного автомобиля, передает Би-би-си.

Фирма Waymo (связанное с Google подразделение по разработке беспилотного автомобиля) подала в федеральный суд Сан-Франциско иск к Otto (дочерней компании Uber).

Waymo обвиняет Otto в краже 14 тысяч файлов, содержащих конфиденциальные документы и оригинальные разработки.

Речь в частности идет о сенсорной системе беспилотного автомобиля.

По версии истца, данные похитил Энтони Левандовски, который был одним из руководителей проекта беспилотного автомобиля в Google, а затем стал сооснователем компании Otto.

"Мы считаем, что эти действия были заранее спланированы", - говорится в заявлении Waymo. Фирма полагает, что украденные данные позволили конкурентам в кратчайшие срок разработать сенсорную систему автомобиля.

По данным агентства Reuters, Waymo требует запретить Uber использовать оспариваемые технологии, а также компенсировать нанесенный ущерб (его сумма не разглашается).

"Мы воспринимаем обвинения, выдвинутые в адрес сотрудников Otto и Uber, всерьез и тщательно изучим ситуацию", - говорится в комментарии Uber, поступившем в агентство "Франс-пресс".

URL: http://www.vb.kg/355849
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