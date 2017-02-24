"Курицу" без документов не впустили в Кыргызстан

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Родион Решетов

В Баткенской области сотрудниками таможни "Юг" был выявлен незаконный ввоз куриных грудок на территорию ЕАЭС. 16 февраля около 08.30 в районе водохранилища Торт-Куль Баткенской области проверено автотранспортное средство марки "Мерседенс-Бенц" под управлением гражданина КР А.Т.Г.

При осмотре грузового отсека автомашины были обнаружены свежезамороженные куриные грудки в картонных коробках. Общий вес груза составил 2 тонны на общую сумму 260 тыс. сомов. Произведена продукция в КНР.

На следующий день также был выявлен факт незаконного ввоза куриных грудок. Примерно в 02.00 часа ночи на автодороге Баткен - Ош в районе села Бургонду Кадамджайского района Баткенской области была проверена машина марки "Хундай-Портер" под управлением гражданина КР А.А.А.

При осмотре грузового отсека были обнаружены свежезамороженные куриные грудки общим весом также 2 тонны, но произведенная уже Таджикистане. Общая сумма продукции составляет 220 тыс. сомов.

"По оперативной информации была осуществлена проверка двух автомашин. На момент проверки у этих перевозчиков отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию Таможенного союза в Кыргызской Республике. По обоим фактам материалы дела были переданы в прокуратуру", - сообщают в пресс-службе ГТС КР.

URL: http://www.vb.kg/355850
Теги:
Баткенская область, ГТС, контрабанда
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