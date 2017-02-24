Ушуисты Кыргызстана завоевали шесть медалей на турнире в Москве

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Гулиза Авазова

Ушуисты Кыргызстана завоевали шесть медалей на международном турнире "Московские звезды-2017" в Москве (Россия).

Как сообщили в отечественной Федерации традиционного ушу, в соревнованиях Кыргызстан представляли пять спортсменов под руководством вице-президента федерации Натальи Нещерет. Всего в этом турнире приняли участие 800 мастеров данного восточного единоборства из 20 стран мира, в том числе из Китая, Франция, Турции и Латвии.

Кыргызстанцы выступили в девяти видах программы турнира и завоевали шесть медалей. В частности 5 золотых и одну серебряную медали. Они боролись за медали в разделе ушу таолу, продемонстрировав различную технику – обусловленные поединки, спортивные и традиционные стили ушу без оружия, с разными видами оружия.

В технике обусловленных поединков на пьедестал почета поднялись Абдулмажид Абдурахманов и Адил Мусаев. Две золотые медали турнира завоевала Наталья Нещерет в технике стилей тайцзи цюань и сунси нэйцзя цюань. В технике традиционного стиля ушу сунси нэйцзя цюань в своих возрастных подгруппах высшую награду взяли Азирет Мусаев и Жанболот Козубеков. Серебряным призером стал Мусаев Азирет в южной технике работы с шестом.

Следующим выступлением ушуистов станет чемпионат Азии среди юниоров в Южной Корее.

URL: http://www.vb.kg/355853
Теги:
турнир, ушу
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