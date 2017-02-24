Премьер: Экспортные поставки увеличились на 5,1%, в том числе в ЕС на 44,3%

Экспортные поставки в 2016 году увеличились на 5,1%, в том числе в Европу - на 44,3%. Об этом сообщил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 февраля, на церемонии награждения победителей Национальной премии "Лучший экспортер Кыргызской Республики" по итогам 2016 года.

"Экспорт занимает определяющую роль в развитии экономики и является одним из основных факторов роста. Для поддержки и развития экспортного потенциала правительством Кыргызской Республики утверждена Программа по развитию экспорта на 2015-2017 годы. В рамках программы планируется запустить проект финансирования экспортно ориентированных предприятий, предусматривающий выделение бюджетных средств на субсидирование процентных ставок по льготному кредитованию. Конечные процентные ставки для экспортеров будут значительно ниже коммерческих – 10% годовых", - сказал Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что в Кыргызстане действуют наиболее благоприятные условия по налоговым послаблениям для экспортеров, принципиальное условие – нулевые ставки по налогу с продаж.

"Данные обстоятельства предоставляют конкурентные преимущества отечественным экспортерам. Для улучшения доступа к информации об экспортном потенциале и экспортных возможностях будет создан торговый портал, будут проводиться информационные кампании, разрабатываться руководства с информацией об условиях вывоза продукции на внешние рынки. Вместе с этим необходимо продолжить системную работу по повышению уровня управления качеством производства с целью приведения их к уровню международных стандартов качества. 12 августа 2017 года вступают в силу технические регламенты ЕАЭС по пищевой безопасности. Экспортерам необходимо быть готовыми к новым требованиям стандартов и контроля качества. Государство тоже не будет стоять в стороне и окажет необходимую помощь и содействие", - констатировал глава кабмина.