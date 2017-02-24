Премьер поручил на местах провести поминки по погибшим в крушении самолета

Сегодня, 24 февраля, на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил членам кабмина на местах провести поминки по погибшим в результате авиакатастрофы в селе Дача-СУ.

Он напомнил, что завтра, 25 февраля, будет 40 дней со дня гибели 39 граждан КР в результате несчастного случая.

"До этого мы выезжали на места и проводили переговоры с населением. Завтра со дня трагедии будет 40 дней. Члены кабмина должны также поехать на места и провести поминки по погибшим, прочесть Куран", - сказал Жээнбеков.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.