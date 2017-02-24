Премьер поручил на местах провести поминки по погибшим в крушении самолета

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 февраля, на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил членам кабмина на местах провести поминки по погибшим в результате авиакатастрофы в селе Дача-СУ.

Он напомнил, что завтра, 25 февраля, будет 40 дней со дня гибели 39 граждан КР в результате несчастного случая.

"До этого мы выезжали на места и проводили переговоры с населением. Завтра со дня трагедии будет 40 дней. Члены кабмина должны также поехать на места и провести поминки по погибшим, прочесть Куран", - сказал Жээнбеков.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.

URL: http://www.vb.kg/355856
Теги:
авиакатастрофа, правительство
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Комментарии
Абонент
24.02.2017, 13:05

На каких местах?

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Злой горожанин
24.02.2017, 16:25

В нормальном, зрелом обществе, нормальные люди поминки проводят не по поручениям и приказам ханов, а по велению души и совести!

Пусть лучше жээнбеков даст поручение север и восток электро, которые нагло обманули граждан, начислив им несуществующие киловаты собрать и вернуть эти деньги. Эти деньги можно направить опять таки на существование и поддержку жертвам крушения.

Вот увидите, акимы на местах загрузят кого нить, будет зарезана лошадь и несколько баранов, и все мясо и угощенья рай и облактив сожрет сам, до простого народа или малоимуших ничего не дойдет.

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