Горнолыжница Ольга Полюткина стала 12-й в слаломе гиганте на зимней Азиаде

Кыргызстанка Ольга Полюткина заняла 12-е место в состязаниях по горным лыжам в дисциплине слалом гигант в рамках Азиатских игр в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт игр, после первого заезда Полюткина расположилась на 13-м месте, а во втором улучшила свою позицию на одну ступеньку. В итоговом зачете она заняла 12-е место.

За медали в этой дисциплине боролись 31 участница, из которых пятеро не смогли финишировать, а одна была дисквалифицирована.

Помимо Полюткиной, также выступила Дариха Мураталиева из Кыргызстана, занявшая 20-е место.

Отметим, сегодня, 24 февраля, у горнолыжников продолжаются состязания по слалому среди мужчин.

Напомним, на этих играх Кыргызстан представляют сборная по хоккею и 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону, лыжной гонке, а также фигурному катанию. Всего в рамках игр медали разыгрываются по 11 видам спорта.