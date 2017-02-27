Борцы-классики Кыргызстана выступят на турнире серии Гран-при в Турции

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе выступит на турнире серии Гран-при Vehbi Emre & Hamit Kaplan, который пройдет с 3 по 6 марта в Стамбуле (Турция).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в настоящее время сборная проводит учебно-тренировочные сборы в Стамбуле.

15 борцов под руководством старшего тренера Аата Эркимбаева по окончании сборов выступят на данном турнире Гран-при.

На поездку сборной Дирекция по олимпийским видам спорта выделила 1 млн 571 тыс. сомов.

Состав сборной: