Борцы-классики Кыргызстана выступят на турнире серии Гран-при в Турции

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе выступит на турнире серии Гран-при Vehbi Emre & Hamit Kaplan, который пройдет с 3 по 6 марта в Стамбуле (Турция).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в настоящее время сборная проводит учебно-тренировочные сборы в Стамбуле.

15 борцов под руководством старшего тренера Аата Эркимбаева по окончании сборов выступят на данном турнире Гран-при.

На поездку сборной Дирекция по олимпийским видам спорта выделила 1 млн 571 тыс. сомов.

Состав сборной:

  1. Каныбек Жолчубеков
  2. Калы Сулайманов
  3. Жанат Кыйлыбаев
  4. Нурбек Абдуганиев
  5. Нургазы Асангулов
  6. Роман Царев
  7. Кайратбек Туголбаев
  8. Бурго Бейшалиев
  9. Атабек Азисбеков
  10. Самат Ширдаков
  11. Азат Бейшебеков
  12. Аскат Бейшебеков
  13. Узур Жусупбеков
  14. Бексултан Махмудов
  15. Мурат Рамонов

URL: http://www.vb.kg/355858
Теги:
греко-римская борьба, турнир
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