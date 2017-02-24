Жээнбеков поручил разработать бренд каждой отрасли бизнеса

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 февраля, на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил замминистра экономики  Эльдару Абакирову разработать бренд для каждой отрасли бизнеса. 

По его словам, проведенные Всемирные игры кочевников стали одной из визитных карточек страны. По этому примеру, как уточнил глава кабмина, нужно рекламировать и другие отрасли бизнеса.

"В течение месяца мы ждем ваших предложений по рекламе и созданию бренда каждой отрасли бизнеса - сельское хозяйство, туризм и т.д. У каждой отрасли должна быть своя визитная карточка. Мы должны распространять рекламу своего продукта по всему миру. К примеру, иностранцы приезжают в Чон-Алай на высоту 3 тысячи метров над уровнем моря для того,  чтобы только воздухом подышать", - сказал Жээнбеков.

Он также поручил усилить работу по части разработки сайта для экспорта продукции КР на примере портала "Покупай кыргызское".

URL: http://www.vb.kg/355860
Теги:
бизнес, правительство, реклама, экономика, Минэкономики
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