Минэкомики: Экспорт Кыргызстана вырос на 5,1 процента

138  0
Аида Джумашева

Экспортные поставки Кыргызстана увеличились на 5,1% и составили $1,5446 млрд. Об этом сегодня, 24 февраля, на заседании правительства в рамках темы "Выполнение плана правительства по развитию экспорта на 2015-2017 годы" заявил замминистра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, это обусловлено увеличением объемов поставок как в страны ЕАЭС - на 4,3%, так и в третьи страны - на 5,3%. Без учета золота экспорт товаров увеличился на 4,8% и составил $843,1 млн.

"В последние годы наблюдается замедление темпов роста объемов внешней торговли и сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса. Внешнеторговый оборот страны за 2016 год, по предварительным данным, составил $5,463 млрд и по сравнению с 2015 годом сократился на 1,4%. Кыргызстан осуществляет экспорт в более чем 80 стран дальнего и ближнего зарубежья, основную долю в формировании экспортных рынков составляют несколько стран: Швейцария (42%), Казахстан (17,8%), Россия (9%), Узбекистан (8,1%), Турция, ОАЭ, Китай и Великобритания. Поставки продукции отечественных предприятий в эти страны составили более 92% всего объема экспорта республики", - сказал Абакиров.

Он отметил, что основными внутренними проблемами, сдерживающими рост экспорта в Кыргызстане, являются медленное реформирование системы технического регулирования, технологическое отставание, неразвитость логистической инфраструктуры, недостаточное финансирование экспорта, процедур сертификации и модернизации экспортно ориентированных предприятий.

URL: http://www.vb.kg/355861
Теги:
Минэкономики, экспорт, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  