Минэкомики: Экспорт Кыргызстана вырос на 5,1 процента

Экспортные поставки Кыргызстана увеличились на 5,1% и составили $1,5446 млрд. Об этом сегодня, 24 февраля, на заседании правительства в рамках темы "Выполнение плана правительства по развитию экспорта на 2015-2017 годы" заявил замминистра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, это обусловлено увеличением объемов поставок как в страны ЕАЭС - на 4,3%, так и в третьи страны - на 5,3%. Без учета золота экспорт товаров увеличился на 4,8% и составил $843,1 млн.

"В последние годы наблюдается замедление темпов роста объемов внешней торговли и сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса. Внешнеторговый оборот страны за 2016 год, по предварительным данным, составил $5,463 млрд и по сравнению с 2015 годом сократился на 1,4%. Кыргызстан осуществляет экспорт в более чем 80 стран дальнего и ближнего зарубежья, основную долю в формировании экспортных рынков составляют несколько стран: Швейцария (42%), Казахстан (17,8%), Россия (9%), Узбекистан (8,1%), Турция, ОАЭ, Китай и Великобритания. Поставки продукции отечественных предприятий в эти страны составили более 92% всего объема экспорта республики", - сказал Абакиров.

Он отметил, что основными внутренними проблемами, сдерживающими рост экспорта в Кыргызстане, являются медленное реформирование системы технического регулирования, технологическое отставание, неразвитость логистической инфраструктуры, недостаточное финансирование экспорта, процедур сертификации и модернизации экспортно ориентированных предприятий.