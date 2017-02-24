Оппозиция намерена провести весной общенациональный курултай

Оппозиционер Азимбек Бекназаров собирается провести курултай в Бишкеке. Дата проведения собрания пока точно не известна, но по словам Турсунбек Акуна, ориентировочно, в марте этого года.

Экс-омбудсмен также сообщил, что на форум планируется пригласить представителей власти, депутатов Жогорку Кенеша, оппозиционеров, патриотов и правозащитников.

На собрании будут поставлены несколько важных тем. Это текущие процессы в стране, обсудят совместно с властями наболевшие и накопившиеся вопросы. Данным мероприятием планируется создать своеобразный мост между народом и властью, заявил Турсунбек Акун.

"Я с ним не так давно разговаривал, вроде он сказал, что они планируют провести курултай. Что за курултай, я точно не знаю, может, они отменят или проведут. Но вроде они собираются проводить курултай по изменению Конституции", - сообщил экс-омбудсмен.

Пока сам инициатор собрания Азимбек Бекназаров никак не прокомментировал свое видение организации собрания.