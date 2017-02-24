Зимние Азиатские игры: биатлонист Тариэль Жаркымбаев стал 21-м в спринте

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Гулиза Авазова

Кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев занял 21-е место по биатлону на зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт игр, мужчины состязались в спринте на 10 км, в котором также выступили двое кыргызстанцев.

В частности Тариэль Жаркымбаев стал 21-м с результатом 34 мин. 13,8 сек., а Нурбек Доолатов занял 23-е место с результатом 39 мин.13,6 сек. Всего за награды боролись 24 биатлониста, где золото завоевал казахстанец Ян Савицкий.

Помимо этого, женщины состязались на дистанции 7,5 км, где кыргызстанка Наталья Левданская заняла 21-е место с результатом 29 мин. 17,6 сек., а участница Юношеских олимпийских игр Кундуз Абдыкадырова заняла 22-е место с результатом 32 мин. 35,0 сек. Всего за медали боролись 22 участницы, а победителем игр стала Галина Вишневская из Казахстана.

Сегодня биатлонисты Кыргызстана выступят в гонке-преследовании на 10 км.

Отметим, на этих играх Кыргызстан представляют сборная по хоккею и 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону, лыжной гонке, а также фигурному катанию. Всего в рамках игр медали разыгрываются по 11 видам спорта.

Фото предоставлено пресс-службой Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

URL: http://www.vb.kg/355863
Теги:
Азиатские игры
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