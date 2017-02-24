Против "Хово" нет приема. ДТП на юге страны - погибли два человека

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ВБ

Сегодня, 24 февраля, в Кадамджайском районе Баткенской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают в МЧС КР.

На 126-м км автодорог Ош - Баткен - Исфана в 08.10 столкнулись бензовоз с прицепом марки "Хово" и легковая автомашина "Дэу Тико".

В результате лобового столкновения малолитражка была смята. Водитель и пассажирка "Тико" погибли на месте.

От удара прицеп бензовоза был опрокинут, вследствие чего произошел разлив нефтепродуктов.

На место трагедии выехал горно-спасательный взвод МЧС, который и вытащил тела из раскуроченного автомобиля.

URL: http://www.vb.kg/355864
Теги:
Баткенская область, ДТП, Кадамджайский район, МЧС
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