Президент: Никто из пострадавших не должен остаться без должного внимания

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 февраля, принял первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева и заслушал информацию правительства об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения грузового самолета Боинг-747 на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе встречи президент был проинформирован о проводимой работе по устранению последствий трагедии в поселке и ходе реализации восстановительных мероприятий. Была представлена информация об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в обеспечении их временным жильем, необходимой медицинской помощью и лекарствами, оказании социальной поддержки детям, в том числе в вопросах организации их учебы.

Абулгазиев также доложил главе государства о принимаемых мерах по оказанию правовой помощи семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и защите их интересов в вопросах получения материальной помощи и компенсационных выплат.

Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшего принятия действенных мер по оказанию помощи всем гражданам, которых коснулась эта трагедия. По словам президента, никто не должен остаться без должного внимания и защиты со стороны государства.