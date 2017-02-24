Вице-премьер: Министерства не заинтересованы в устранении коррупции

Министерства и ведомства не заинтересованы в устранении коррупции. Об этом сегодня, 24 февраля, на заседании правительства заявил вице-премьер-министр по силовому блоку Жениш Разаков.

По его словам, ведомства не дают никакого отчета о проводимых мерах по противодействию коррупции, если же они есть, то выполнены формально.

"В прошлом году Генеральная прокуратура возбудила 843 уголовных дела коррупционной направленности. Ущерб от данных преступлений составил больше миллиарда сомов. По материалам АКС ГКНБ возбуждено 275 уголовных дел, ущерб составил 1 млрд 280 млн сомов. По линии МВД возбуждено 484 уголовных дела по коррупционным статьям. Ущерб составил 397 млн сомов. Финпол возбудил 245 дел, ущерб составил 147 млн сомов. Исходя из этого мы можем видеть картину, что ущерб от коррупционных преступлений составляет миллиарды сомов", - сказал Разаков.

Он отметил, что 201 уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников местного самоуправления. Со слов чиновника, это говорит о том, что полномочные представители правительства плохо работают на местах над коррупционными составляющими.

"В отношении сотрудников по линии Минобразования возбуждено 99 уголовных дел. В органах внутренних дел также высокие коррупционные показатели. В отношении милиционеров возбуждено 74 уголовных дела. От граждан поступило 1274 заявления", - отметил вице-премьер.