Профессор из Кыргызстана получил медаль за развитие отношений между КР и РК

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Глеб Куренев

Посольство Казахстана наградило троих кыргызстанцев юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл". Награды за вклад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Казахстаном получили профессор КРСУ Александр Кацев, генерал-майор запаса Малик Джумагулов и академик НАН КР Зайнидин Курманов.

"Посольство Казахстана периодически собирает людей на различные мероприятия и круглые столы. Несколько лет назад, совместно с посольством Казахстана была выпущена монография по журналистике. Кроме того, была проведена научная конференция. Так и наладился контакт с посольством. Потом меня пригласили на очередной круглый стол, для меня это было неожиданно. В ходе встречи трех человек наградили медалями. Для меня это приятно - во-первых, это первая моя государственная награда, а во-вторых, это очень важный воспитательный момент. Этой медалью очень гордятся мои внуки", - рассказывает Кацев.

Напомним, Александр Кацев является заведующим кафедры международной журналистики, доктор филологических наук. Стоит отметить, его кафедра выпустила 37 книг, в том числе книги, помогающие писать дипломные работы и диссертации.

URL: http://www.vb.kg/355873
Теги:
Казахстан, награда, посольство
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