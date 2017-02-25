Страны-должники лишены права голоса в ООН

Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом пишет DW со ссылкой на сообщение ООН.

Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив 24 миллиона долларов. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, - это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года. Об этом заявил в конце января новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Суммы ежегодных взносов рассчитываются для каждой страны индивидуально.

Подобная ситуация с Кыргызстаном была в начале 2015 года. Тогда республику за долги - $6 731 - также лишили права голоса. Кыргызстан практически сразу же погасил свою задолженность перед международной организацией.