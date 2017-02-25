Страны-должники лишены права голоса в ООН

234  0
www

Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом пишет DW со ссылкой на сообщение ООН.

Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив 24 миллиона долларов. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, - это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года. Об этом заявил в конце января новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Суммы ежегодных взносов рассчитываются для каждой страны индивидуально.

Подобная ситуация с Кыргызстаном была в начале 2015 года. Тогда республику за долги - $6 731 - также лишили права голоса. Кыргызстан практически сразу же погасил свою задолженность перед международной организацией.

URL: http://www.vb.kg/355877
Теги:
долг, ООН
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  