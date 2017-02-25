Кыргызгидромет: Возможен сход снежных лавин

С 25 по 27 февраля в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедица. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров на автодорогах:

Бишкек-Ош (перевал Төө-Ашуу), 121-138 км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265 км, (перевал Көк-Бел) 351-365 км; Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-90 км; Ала-Бука-Каныш-Кыя, 65-90 км; Красная Горка-Ак-Таш, 1-9 км; Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө), 67-94 км (на участке Ийри-Суу 42-44 км); Арал-Миң-Куш, 1-10 км; Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу), 45-92 км; Барскоон-Ак-Шыйрак, (перевал Барскоон); Сөөк (60-68км).

В Бишкеке 25 и 27 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

26 февраля ночью и утром дождь, снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.