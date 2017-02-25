Кыргызгидромет: Возможен сход снежных лавин

С 25 по 27 февраля в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедица. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров на автодорогах:
В Бишкеке 25 и 27 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
26 февраля ночью и утром дождь, снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.