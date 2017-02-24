Чтобы вылететь в Россию, китаец вклеил свое фото в кыргызский паспорт

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ВБ

23 февраля пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" за нарушение государственной границы задержали гражданина КНР. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Нарушитель госграницы был задержан при оформлении авиарейса №3290 по маршруту Ош – Новосибирск.

В ходе паспортного контроля пограничники выявили, что китаец Д.Г., 1984 г.р., вклеил в заграничный паспорт гражданина КР свою фотографию.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/355880
Теги:
аэропорт, Китай, Ош, Россия, Погранслужба
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