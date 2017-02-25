Огненное чудо для особенных детей

Начало весны традиционно начинается с праздника Масленица, главными атрибутами которого являются приготовление блинов и сожжение чучела, символизирующего зиму.

В детском центре "Оберег" уже проводили зиму и встретили весну. Творческие народные ансамбли "Прядица", "Черешина" и "Родничек" показали праздничное представление для особенных детей. С 2003 года педагоги и воспитатели "Оберега" совершают чудеса для малышей и подростков с ДЦП, аутизмом и различными расстройствами нервной системы.

По словам директора центра Ольги Джабраиловой, у них своя собственная методика реабилитации и адаптации необычных детей. Так, те, кто раньше не мог разговаривать, начинают петь и читать стихи. а те, кто не мог сделать и шага, сначала учатся передвигаться, а потом уже сами бегают и прыгают.

Стоит отметить, что ребята были в восторге от предвесеннего праздника тепла. К тому же, для реабилитационного центра "Оберег" это сразу два праздника - новоселье и встреча весны.

В праздничном мероприятии приняли участие более 40 особенных детей. Главную роль в сказочной постановке играл известный персонаж - Блин.

"Сегодняшнее представление называется приключение Блина. Затем мы все вместе выйдем на улицу, где будет проходить торжественное сожжение чучела . Мы будем бросать бумагу в огонь, чтобы все невзгоды сгорели в этом огне, а все хорошее обязательно к нам пришло. А затем также на улице мы накроем столы. Там будут самовары и различные угощения и, конечно же, главное блюдо стола - блины",- сказала Ольга Джабраилова.

И вот наступил самый долгожданный момент - зиму в образе чучела было решено сжечь. Но прежде, чем это сделать каждый ребенок написал на листочке свое желание и положил его в чучело. Считается, что так заветная мечта исполнится очень скоро.

Раньше центр ютился в небольшом помещении на территории Карагачевой рощи.Теперь пространства стало значительно больше - оно увеличилось до 630 квадратных метров. Центру "Оберег" на безвозмездной основе передали здание некогда заброшенного детского сада в микрорайоне Асанбай. Здесь за счет мэрии был проведен капитальный ремонт. Если раньше в центре могло находиться до 30 детей, то сейчас он готов принять уже 60 человек.

А по окончании праздничного мероприятия всех ожидало пышное застолье, где главным угощения являются блины.