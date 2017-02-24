Филипп Киркоров: Это не Альпы, это Ала-Арча!

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Наталья Ли

Филипп Киркоров опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото в заповеднике Ала-Арча.

"Это не Альпы, это Ала-Арча! Перед началом шоу "Я" в Бишкеке заряжаемся энергией природы в легендарном заповеднике", - написал российский певец.

Еще несколько фотографий из кыргызстанского природного заповедника артист опубликовал в своем Instagram:

Красоты Ала-Арчи

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Напомним, что сегодня в Бишкеке состоится концерт звезды российской эстрады в рамках мирового турне шоу "Я".

Организаторы отмечают, что во время трехчасового шоу зрители услышат старые и новые хиты, увидят танцевальные номера, которые будут сопровождаться спецэффектами. Также зрителей ожидают эффектные декорации. Для этого будут использованы сцена-трансформер, лифты, светодиодные экраны нового поколения с 3D-графикой.

URL: http://www.vb.kg/355883
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