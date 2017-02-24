Филипп Киркоров: Это не Альпы, это Ала-Арча!

Филипп Киркоров опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото в заповеднике Ала-Арча.
"Это не Альпы, это Ала-Арча! Перед началом шоу "Я" в Бишкеке заряжаемся энергией природы в легендарном заповеднике", - написал российский певец.
Это не Альпы, это Ала-Арча!— Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 февраля 2017 г.
Перед началом шоу "Я" в Бишкеке заряжаемся энергией природы в легендарном заповеднике pic.twitter.com/rUlpdIjhkB
Еще несколько фотографий из кыргызстанского природного заповедника артист опубликовал в своем Instagram:
Легендарный национальный парк Кыргызстана Ала-Арча. Энергия силы и добра! Заряжаемся перед концертом в Бишкеке. Огромное спасибо президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и его команде за внимание, заботу и исключительное отношение ко мне и всем тем, кто сегодня выйдет на сцену этой гостеприимной земли!
Напомним, что сегодня в Бишкеке состоится концерт звезды российской эстрады в рамках мирового турне шоу "Я".
Организаторы отмечают, что во время трехчасового шоу зрители услышат старые и новые хиты, увидят танцевальные номера, которые будут сопровождаться спецэффектами. Также зрителей ожидают эффектные декорации. Для этого будут использованы сцена-трансформер, лифты, светодиодные экраны нового поколения с 3D-графикой.