В Бишкеке началась мойка городских дорог

В столице потеплело и работники муниципального предприятия "Тазалык" начали работу по мойке остановочных комплексов и прибордюрной части дорог, а также столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В данный момент ведутся работы по улице Токомбаева, Абдрахманова, Фучика, проспектам Чуй и Манаса, бульвару Молодой Гвардии и будет

продолжена и на других улицах. На мойку улиц вышло 9 поливомоечных машин. Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работают дворники МП "Тазалык" и столичных МТУ.

Столичная мэрия призывает горожан бороться за чистоту в городе совместными усилиями. Согласно правилам благоустройства города Бишкек, МП "Тазалык" ﻿несет ответственность за организацию и производство уборочных работ городских улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других территорий по муниципальному заказу в соответствии с техническими картами и другой документацией, в том числе уборку случайного мусора с газонов и ирригационной сети, а также подметание сухой ирригационной сети на улицах, убираемых по муниципальному заказу.

Мэрия напоминает, что абонентская плата за вывоз ТБО в городе Бишкек в месяц с одного человека составляет 22 сома 50 тыйынов, пенсионеров - 6 сомов 50 тыйынов, хозяйствующие субъекты - 225 сомов за 1 куб, эти средства идут на заработную плату сотрудников предприятия, покупку и ремонт специализированной техники, приобретение топлива и другие нужды столь необходимые для поддержания чистоты и порядка в городе и каждый житель Бишкека оплатив расходы на вывоз мусора, вносит свой весомый вклад в улучшение нашей столицы.

Все физические и юридические лица, находящиеся на территории города Бишкек обязаны заключать договор на вывоз ТБО с МП "Тазалык" или другой организацией, имеющей специализированную технику и все необходимые условия для осуществления вывоза мусора.

Если вы заметили, что хозяйственные субъекты (объекты облегченного типа, магазины, кафе и другие) пренебрегают установленными санитарными нормами и правилами благоустройства - рядом с объектом отсутствует урна для мусора, мэрия Бишкека просит обращаться к заместителям глав районных администраций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по телефонам:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.

Также обращения принимает Санитарно-экологическая инспекция по телефону: 65-81-59.