Минздрав подал в суд на знахаря-онколога Ашима Зайналиева

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Наталья Ли

Министерство здравоохранения подало иск в Первомайский суд Бишкека на знахаря Ашима Зайналиева. Ведомство просит привлечь его к ответственности и закрыть его заведение

Напомним, 5 июля в частном медицинском центре Ашима Зайналиева скончалась 56-летняя пациентка. Она лечилась у Зайналиева от рака груди четвертой стадии и он провел ей мастэктомию (ампутация груди). Но уголовное дело не было возбуждено из-за отсутствия претензий родственников погибшей.

Позже в социальных сетях и СМИ родственники других пациентов начали жаловаться на методы лечения Зайналиева. Они рассказывали, что он делает ампутации без наркоза, вводит неизвестные растворы, дает пациентам отвары, проводит гинекологические манипуляции в общей палате без санитарных норм, а в своих заключениях ссылается на Бога. После серии публикации в СМИ и последовавшего за ними скандала МВД возбудило на Зайналиева уголовное дело по статье 122 УК КР ("Незаконное врачевание"). Позже Минздрав попытался закрыть центр и госпитализировать пациентов в государственные учреждения, но пациенты наотрез отказались покидать здание.

Сейчас Зайналиев продолжает арендовать здание и принимать пациентов.

Отдел внутреннего аудита Минздрава подсчитал материальный ущерб пациентов Ашима Зайналиева и он составил около миллиона сомов. Столько денег знахарь заработал за 6 месяцев. По словам министра Талантбека Батыралиева, эта минимальная сумма и она очень приблизительна.

URL: http://www.vb.kg/355885
Теги:
Минздрав, онкология, суд
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