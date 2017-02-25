Фотограф из КР и российский блогер запустили проект #ПлатокЭтоКрасиво

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Наталья Ли

Фотограф из Кыргызстана Эльмира Исраилова и популярный в рунете блогер Айдан Мамедова запустили социальный проект "#ПлатокЭтоКрасиво".

"В последнее время во многих странах платок стал символом скандалов, притеснений и запретов. Когда как этот головной убор – символ красоты и целомудренности девушки. Не важно, хиджаб это или косынка, важно прекратить споры вокруг них", - говорят организаторы проекта.

В фотосессии приняли участие 21 девушка разной национальности и вероисповедания, чтобы показать всю женственность, скромность, простоту и красоту платка.

"Когда велись войны и борьба, стоило женщине опустить платок между враждующими, как обе стороны склоняли голову и расходились. Возможно, наш проект и станет этим самым "платком примирения", - резюмируют Айдан и Эльмира.

URL: http://www.vb.kg/355888
Теги:
фотография
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