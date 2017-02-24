Наталья Никитенко: ГКНБ сводит счеты с теми, кто не боится преследований

Сегодня, 24 февраля, возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова и других политических заключенных.

Участники акции протеста требуют выпустить парламентария из здания Госкомитета, где его допрашивают несколько часов.

В рамках митинга выступила коллега нардепа по фракции Наталья Никитенко.

Она отметила, что уже второй раз за две недели находится возле здания ГКНБ. С ее слов, в первый раз люди пришли в поддержку Аиды Саляновой для того, чтобы оградить преследования человека, который действительно очень много сделал, чтобы действительно демократия была в нашей стране.

"Аиду Салянову приглашали на допрос и очень долго держали. За что? За то, что возбудили уголовные дела в отношении тех, кто воровал? Воровали ваши деньги и ваших детей. За то, что человек принципиально высказывает свою позицию и не боится? Не боится преследований. За это сейчас ГКНБ сводит счеты. Сегодня на допрос пригласили Алмамбета Шыкмаматова и уже пять часов там держат. За что? За то, что поднимал вопросы Кумтора, или за то, что честно работал?" - сказала Никитенко.

Она добавила, что ГКНБ преследует простых граждан вместо того, чтобы заниматься реальными угрозами, реальными бандитами, террористами.

"Идет преследование простых кыргызстанцев, простых граждан, гражданских активистов, депутатов ЖК по политическим взглядам, по их высказываниям и принципиальной позиции. Скажите, это возможно в демократическом государстве? За это боролись? За это погибали ребята? Поэтому на сегодняшний день ситуация очень сложная. Сегодня наши демократические завоеватели нуждаются в поддержке. Не Илим Карыпбеков делал эту революцию и не Абдиль Сегизбаев. Где они были в тот момент? Чьи взгляды они поддерживали? А сегодня, что мы видим по общественному телевидению? Оно содержится на наши деньги. Нет, вы не увидите на КТРК интервью с Саляновой, Шыкмаматовым, которые могут объяснить людям сегодня, что происходит в стране, сказать правду. Правда не нужна сегодня", - заявила нардеп.