Митинги как средство защиты коррупционеров?

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ВБ

Невольно задаешься таким вопросом, когда читаешь о том, что происходит возле ГКНБ, где допрашивается депутат парламента из фракции "Ата Мекен". На допрос Шыкмаматов явился в сопровождении "группы поддержки", которая устроила пикет и пытается давить на следствие.

Как известно из сообщений Генпрокуратуры, в 2011 году Шыкмаматов был членом тендерной комиссии, которая должна была купить несколько авто для Счетной палаты. Торги вызывают подозрение, так как есть признаки сговора, в результате которого машины для аудиторов были приобретены по ценам значительно выше рыночных. В их числе дороже рыночной стоимости аудиторам был продан "Мерседес" жены Шыкмаматова.

Митингующие, наверное, не понимают одного щепетильного момента. Коррупция - это прежде всего, если брать грубо, групповое преступление и совершается путем сговора. Кроме Шыкмаматова проходят и другие люди, которых трудно назвать политически ангажированными. Такие, как Кангельдиев, руководитель аппарата Счетной палаты Чормонов, заведующий отделом СП Джаныбеков, главный специалист ФХО Романова и инженер по транспорту Бедельбаев. Эти люди не имеют никакого отношения к фракции "Ата Мекен, и как после этого можно это уголовное дело считать политическими гонениями? Или же по логике тех, кто организовал митинг, все подозреваемые вместе с Шыкмаматовым в коррупции должны сразу же автоматом причисляться к "узникам совести"? Если идти таким путем, то страна никогда не сможет обуздать коррупцию, так как в этих видах преступления всегда замешаны люди, имеющие определенное отношение к политической деятельности, выдвиженцы тех или иных политических сил. Или же косвенно, а может и напрямую связанные с партийными фракциями в парламенте.

Исходя из этого получается, что митингующие требованиями о прекращении уголовного дела в отношении Шыкмаматова хотят оправдания и других фигурантов.

И уж нелепо, а может, даже страшно звучит речь Аиды Саляновой, которая вдруг заявила, что "важнее справедливая оценка общества" уголовных дел в отношении нее и Шыкмаматова. Понимает ли Салянова, каких демонов она пытается выпустить на свободу? Это же путь к охлократии, когда улица начнет решать виновен или нет тот или иной правонарушитель.

Саляновой, как юристу, должно быть стыдно, а как политику, наверное, все равно. Главное, использовать все средства, чтобы не допустить нормального следствия. Наверное, в этом и суть депутатов с юридическим образованием от фракции "Ата Мекен", которые готовы с пеной у рта требовать выполнения закона в отношении других, а в отношении себя просто игнорировать.

Это как в анекдоте, когда мужчина берет водку, на закуску колбасу, при этом интересуется халалная она или нет. Одним словом, депутаты – и атамекеновцы демонстрируют двойные стандарты и не перестают удивлять своими финтами.

URL: http://www.vb.kg/355892
Теги:
Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Ата Мекен, ГКНБ
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Комментарии
Даке Маматкасым
24.02.2017, 19:12
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Комментариев: 98

говорилось что митинг организовал Турдукулов, он там потусовался немного, сказал дежурную речь про давление-притеснение, и отправился со спокойной душой на банкет, праздновать юбилей газеты Республика. ну а что, услуги митингующих оплачены, они люди опытные, сами справятся, а на банкете закуски пропадают

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Айгерим Мусаева
24.02.2017, 19:14
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Комментариев: 4

Даке Маматкасым

говорилось что митинг организовал Турдукулов, он там потусовался немного, сказал дежурную речь про давление-притеснение, и отправился со спокойной душой на банкет, праздновать юбилей газеты Республика. ну а что, услуги митингующих оплачены, они люди опытные, сами справятся, а на банкете закуски пропадают

Журналиста из  Турдукулова не вышло, дипломата тоже, а как организатор митингов  вполне себе.

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Айгерим Мусаева
24.02.2017, 19:16
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Комментариев: 4


И уж нелепо, а может даже страшно звучит речь Аиды Саляновой, которая вдруг заявила, что "важнее справедливая оценка общества" уголовных дел в отношении нее и Шыкмаматова. Понимает ли Салянова каких демонов она пытается выпустить на свободу? Это же путь к охлократии, когда улица начнет решать виновен или нет тот или иной правонарушитель.

Общество не в восторге от того,что чиновники продают свои поношенные авто государству.

100 человек партийцев и родни на митинге, это ещё не общество.

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Айгерим Мусаева
24.02.2017, 19:16
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4


И уж нелепо, а может даже страшно звучит речь Аиды Саляновой, которая вдруг заявила, что "важнее справедливая оценка общества" уголовных дел в отношении нее и Шыкмаматова. Понимает ли Салянова каких демонов она пытается выпустить на свободу? Это же путь к охлократии, когда улица начнет решать виновен или нет тот или иной правонарушитель.

Общество не в восторге от того,что чиновники продают свои поношенные авто государству.

100 человек партийцев и родни на митинге, это ещё не общество.

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Айна Азатбековна
24.02.2017, 19:20
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Комментариев: 7

Я вот не пойму, а чего хотят добиться всеми этими митингами? Думают скажут, а блин вон пришли за Шыкмаматова митинговать 100 чел со ЛЬва толстого, давайте поймем, простим и отпустим? Нет уж, пусть отвечает по закону за свои деяния

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Айбек Бактыбеков
24.02.2017, 19:37
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 9

Коррупция - это прежде всего групповое преступление и совершается путем сговора. Кроме Шыкмаматова, проходят и другие люди, которых трудно назвать политически –ангажированными. Такие, как Кангельдиев, руководитель аппарата Счетной палаты Чормонов, заведующий отделом СП Джаныбеков, главный специалист ФХО Романова и инженер по транспорту Бедельбаев. Эти люди не имеют никакого отношения к фракции "Ата Мекен" и как после этого можно это уголовное дело считать политическими гонениями?- а вот знаете, после этого разьяснения я много понял. Только жаль, что те сторонники которые вышли митинговать это по сути и не сторонники кроме 20-30 человек, а наемники с базаров. И читать они эту статью точно не будут! 

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