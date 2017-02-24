Митинги как средство защиты коррупционеров?

Невольно задаешься таким вопросом, когда читаешь о том, что происходит возле ГКНБ, где допрашивается депутат парламента из фракции "Ата Мекен". На допрос Шыкмаматов явился в сопровождении "группы поддержки", которая устроила пикет и пытается давить на следствие.

Как известно из сообщений Генпрокуратуры, в 2011 году Шыкмаматов был членом тендерной комиссии, которая должна была купить несколько авто для Счетной палаты. Торги вызывают подозрение, так как есть признаки сговора, в результате которого машины для аудиторов были приобретены по ценам значительно выше рыночных. В их числе дороже рыночной стоимости аудиторам был продан "Мерседес" жены Шыкмаматова.

Митингующие, наверное, не понимают одного щепетильного момента. Коррупция - это прежде всего, если брать грубо, групповое преступление и совершается путем сговора. Кроме Шыкмаматова проходят и другие люди, которых трудно назвать политически ангажированными. Такие, как Кангельдиев, руководитель аппарата Счетной палаты Чормонов, заведующий отделом СП Джаныбеков, главный специалист ФХО Романова и инженер по транспорту Бедельбаев. Эти люди не имеют никакого отношения к фракции "Ата Мекен, и как после этого можно это уголовное дело считать политическими гонениями? Или же по логике тех, кто организовал митинг, все подозреваемые вместе с Шыкмаматовым в коррупции должны сразу же автоматом причисляться к "узникам совести"? Если идти таким путем, то страна никогда не сможет обуздать коррупцию, так как в этих видах преступления всегда замешаны люди, имеющие определенное отношение к политической деятельности, выдвиженцы тех или иных политических сил. Или же косвенно, а может и напрямую связанные с партийными фракциями в парламенте.

Исходя из этого получается, что митингующие требованиями о прекращении уголовного дела в отношении Шыкмаматова хотят оправдания и других фигурантов.

И уж нелепо, а может, даже страшно звучит речь Аиды Саляновой, которая вдруг заявила, что "важнее справедливая оценка общества" уголовных дел в отношении нее и Шыкмаматова. Понимает ли Салянова, каких демонов она пытается выпустить на свободу? Это же путь к охлократии, когда улица начнет решать виновен или нет тот или иной правонарушитель.

Саляновой, как юристу, должно быть стыдно, а как политику, наверное, все равно. Главное, использовать все средства, чтобы не допустить нормального следствия. Наверное, в этом и суть депутатов с юридическим образованием от фракции "Ата Мекен", которые готовы с пеной у рта требовать выполнения закона в отношении других, а в отношении себя просто игнорировать.

Это как в анекдоте, когда мужчина берет водку, на закуску колбасу, при этом интересуется халалная она или нет. Одним словом, депутаты – и атамекеновцы демонстрируют двойные стандарты и не перестают удивлять своими финтами.