Жители Бангладеш потребовали убрать от Верховного суда статую Фемиды

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Тысячи людей вышли в пятницу на улицы столицы Бангладеш города Дакка с требованием убрать с площади перед зданием Верховного суда страны установленную там несколько месяцев назад статую Фемиды, сообщает Би-би-си.

В протестном марше приняли участие преимущественно сторонники консервативного мусульманского движения "Хефазат-и-Ислам". Акция началась после традиционной пятничной молитвы в одной из мечетей города.

Лидеры движения пригрозили, что в случае отказа властей немедленно выполнить их требования и убрать статую богини правосудия подобные протесты уже не ограничатся одной Даккой и станут общенациональными.

Протесты связаны с тем, что наиболее консервативные мусульмане считают установку статуй идолопоклонством. Протестующие отмечают, что 92% населения страны исповедует ислам и не потерпит такого пренебрежения к своей религии со стороны властей.

В то же время значительная часть проживающих в стране мусульман настроена не так решительно и не видит большой проблемы в появлении статуи перед зданием Верховного суда. Власти Бангладеш ситуацию пока не комментировали.

Статую древнегреческой богини Фемиды, считающейся покровительницей правосудия, воздвигли перед Верховным судом Бангладеш в декабре прошлого года. От греческого прообраза она отличается тем, что вместо туники одета в сари - традиционную индийскую одежду.

Бангладеш официально считается светским государством, однако в последнее время там резко укрепляют свои позиции радикальные мусульманские движения.

За последние годы в стране были убиты десятки атеистов, а также либеральных блогеров и писателей.

URL: http://www.vb.kg/355897
Теги:
Бангладеш, митинг, суд
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