СМИ: На Украине ввели понятие "человек неопределённого пола"

По данным СМИ, документ одобрен министром здравоохранения страны и уже проходит формальное утверждение.

Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на "Вести. Украина".

Документ, в котором помимо традиционного мужского и женского пола предусмотрен также "неопределённый", обнаружил журналист Орест Сохар.

Так, журналист сообщил, что Министерство здравоохранения Украины согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. В графе "Пол" теперь будут предусмотрены три позиции: М / Ж / Н (нет).

По информации "Вестей", документ одобрен министром здравоохранения страны и уже проходит формальное утверждение.