Анджелина Джоли сыграет Екатерину Великую

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Анджелина Джоли рассказала The Hollywood Reporter о своих будущих проектах в кино. Актриса планирует съемки в триллере "Шпион, который любил", "Малефисенте-2" и байопике о русской царице, сообщает Buro24/7.

Самый любопытный из них - адаптация книги Саймона Себага-Монтефиоре "Екатерина Великая и Потемкин: Царская история любви", которая будет посвящена отношениям императрицы и князя.

Кроме участия в экранизации монументальной биографии Потемкина, в планах Джоли самой экранизировать роман Алессандро Барикко "Без крови". Кроме того, Джоли прикреплена к продюсированию семейной картины "Айван, единственный и неповторимый" для студии Disney.

В январе в Камбодже состоялась премьера нового режиссерского проекта Джоли "Сначала они убили моего отца: история дочери Камбоджи". В основе фильма для Netflix лежат мемуары Лунг Анг, пережившей правление Пол Пота и красных кхмеров.

URL: http://www.vb.kg/355901
Теги:
кино
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