Атамбаев: Необходимо внести изменения в закон о Конституционном суде

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подчеркнул безусловность исполнения решений Конституционной палаты всеми органами государственной власти и отметил необходимость внесения изменений в действующие законы, регламентирующие исполнение решений органа конституционного контроля. Права и свободы граждан, гарантированные Конституцией страны, должны обеспечиваться всеми ветвями власти, в том числе и посредством восполнения пробелов, указанных в решениях палаты.

Об этом глава государства заявил сегодня, 25 февраля, во время встречи с председателем Конституционной палаты Верховного суда Эркинбека Мамырова.

Он проинформировал Атамбаева о проводимой работе по защите конституционных прав и свобод граждан страны. А также рассказал о состоянии исполнения органами государственной власти решений Конституционной палаты, в которых указаны о наличии правовых пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе проверки конституционности оспариваемых норм.

Мамыров отметил, что несвоевременное восполнение пробелов в правовом регулировании может привести к нарушению прав и законных интересов граждан и юридических лиц, гарантированных Конституцией.