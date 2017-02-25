Тысяча абитуриентов одновременно переступила порог КГТУ

260  0
Родион Решетов

Впервые КГТУ им. И.Раззакова одновременно открыло двери для более тысячи школьников. По словам руководства вуза Мураталы Джаманбаева, принять столько абитуриентов за один раз - задача не из простых, но цель выполнена.

Как он отметил, сейчас для школьников наступает время выбора своего жизненного пути. И задача преподавателей помочь в этом.

"Мы ежегодно проводим такие мероприятия. В течении года мы приглашаем обычно по 200-300 абитуриентов. В этот раз мы хотели собрать еще большее количество. Потому что, чем раньше школьник решит, куда ему дальше пойти учиться, тем лучше для него. Тем более это актуально перед ОРТ. Абитуриент уже будет знать какие предметы ему нужны на тестировании и на какую науку нужно сделать особый упор", - сказал ректор КГТУ Джаманбаев.

Сейчас в университете учится порядка 14 тысяч студентов, из них 3 тысячи на дистанционной форме обучения.

URL: http://www.vb.kg/355905
Теги:
вуз, образование
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  