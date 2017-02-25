Тысяча абитуриентов одновременно переступила порог КГТУ

Впервые КГТУ им. И.Раззакова одновременно открыло двери для более тысячи школьников. По словам руководства вуза Мураталы Джаманбаева, принять столько абитуриентов за один раз - задача не из простых, но цель выполнена.

Как он отметил, сейчас для школьников наступает время выбора своего жизненного пути. И задача преподавателей помочь в этом.

"Мы ежегодно проводим такие мероприятия. В течении года мы приглашаем обычно по 200-300 абитуриентов. В этот раз мы хотели собрать еще большее количество. Потому что, чем раньше школьник решит, куда ему дальше пойти учиться, тем лучше для него. Тем более это актуально перед ОРТ. Абитуриент уже будет знать какие предметы ему нужны на тестировании и на какую науку нужно сделать особый упор", - сказал ректор КГТУ Джаманбаев.

Сейчас в университете учится порядка 14 тысяч студентов, из них 3 тысячи на дистанционной форме обучения.