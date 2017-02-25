Президент подписал внесение изменений в Налоговый кодекс

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".
Закон принят Жогорку Кенешем 19 января 2017 года.
В целях предоставления права выбора налогоплательщику рассмотрения налоговых споров в уполномоченном налоговом органе или прямого обращения в суд для снижения коррупционного давления при рассмотрении аппеляций и совершенствования налогового администрирования специального режима налогообложения – режима уплаты налогов на основе патента, вводятся изменения в статьи 149, 346 и 355 Налогового кодекса КР, в частности:
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.