Президент подписал внесение изменений в Налоговый кодекс

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем 19 января 2017 года.

В целях предоставления права выбора налогоплательщику рассмотрения налоговых споров в уполномоченном налоговом органе или прямого обращения в суд для снижения коррупционного давления при рассмотрении аппеляций и совершенствования налогового администрирования специального режима налогообложения – режима уплаты налогов на основе патента, вводятся изменения в статьи 149, 346 и 355 Налогового кодекса КР, в частности:

  1. Срок рассмотрения жалобы, включая дни продления и прерывания сроков, не может превышать 90 дней со дня, следующего за днем подачи жалобы. В случае несоблюдения данного срока, жалоба налогоплательщика считается удовлетворенной.
  2. Патент может быть приобретен на любое количество календарных дней, следующих подряд.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/355906
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, Налоговый кодекс
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