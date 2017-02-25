Атамбаев одобрил усиление ответственности на нарушения на выборах

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, Закон "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики")

Закон принят Жогорку Кенешем 12 января 2017 года.

Целью закона является усиление уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений в избирательном процессе, уточнение некоторых вопросов, связанных с полномочиями, статусом избирательных комиссий и с выплатой вознаграждений членам избирательных комиссий.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, который вступает в силу с 10 октября 2016 года.

URL: http://www.vb.kg/355907
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, президент
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