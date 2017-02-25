Правительство выделило команде КВН "Азия MIX" 300 тысяч сомов

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ВБ

В целях развития и популяризации игры "Клуб веселых и находчивых" премьер-министр Кыргызсктана Сооронбай Жээнбеков решил поощрить команду КВН "Азия MIX". Об этом сообщил руководитель Аппарата правительства Акылбек Осмоналиев на встрече с членами Общественного объединения "Официальная лига МС КВН Ала-Тоо".

Общественному объединению, которое представляет команду "Азия MIX", ставшей в 2016 году победителем Высшей лиги "Клуба веселых и находчивых", выделено из резервного фонда правительства 300 тысяч сомов.

"Старшее поколение кыргызстанцев всегда мечтало о том, что бы команда из нашей республики выступала в КВН. Однако никто и в самых смелых мечтах не мог предположить, что местная команда сможет не только пробиться в Высшую лигу КВН, но и стать ее чемпионом. Благодаря вашей энергии, энтузиазму, неординарности и неповторимому юмору, мечта многих наших соотечественников сбылась. Вы достойно играли и в честной борьбе победили в Высшей лиге КВН, став чемпионами 2016 года", – сказал Осмоналиев.

Он подчеркнул, что победа команды ""Азия MIX" является ярким примером того, как по-настоящему талантливые люди, благодаря упорству и трудолюбию, смогли достигнуть успеха и всеобщего признания.

"Вы стали кумирами для сотен тысяч молодых ребят, мечтающих об успехе. Для них вы хороший и добрый пример. Надеюсь, что ваш дальнейший жизненный путь будет сопряжен с любимой игрой и новые успехи не заставят себя ждать", - резюмировал Осмоналиев.

URL: http://www.vb.kg/355908
Теги:
КВН, правительство
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